Совбез РФ: Киев раздал гражданским 5 млн единиц оружия

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, автомат калашникова, автомат, оружие, стрелок
На Украине продолжается бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданские лица на Украине во время массовой раздачи Киевом оружия получили 5 млн единиц вооружения. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Не может не беспокоить не имеющий аналогов в мире практически бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов на Украине. На руках у украинского населения нелегально находится более 5 млн единиц оружия. Имеется информация о многочисленных фактах воровства оружия, поступающего в виде западной помощи, и торговли им», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что Совбез РФ принял меры по усилению приграничного контроля. Перекрываются каналы контрабанды оружия, в первую очередь — в российских регионах.

После начала российской вынужденной операции на Украине киевский режим весной этого года начал массово раздавать оружие гражданским лицам, передает «Федеральное агентство новостей». В частности, речь шла об автоматах Калашникова с военных складов, передает Пятый канал. Помимо этого, Запад помогает Украине поставками иностранного вооружения, часть которого уничтожается российскими войсками, а часть — уходит на черный рынок.

Причина проведения спецоперации на Украине — участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. ВС РФ демилитаризируют и денацифицируют территорию.

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Гражданские лица на Украине во время массовой раздачи Киевом оружия получили 5 млн единиц вооружения. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. «Не может не беспокоить не имеющий аналогов в мире практически бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов на Украине. На руках у украинского населения нелегально находится более 5 млн единиц оружия. Имеется информация о многочисленных фактах воровства оружия, поступающего в виде западной помощи, и торговли им», — сказал он в интервью «Российской газете». Он также отметил, что Совбез РФ принял меры по усилению приграничного контроля. Перекрываются каналы контрабанды оружия, в первую очередь — в российских регионах. После начала российской вынужденной операции на Украине киевский режим весной этого года начал массово раздавать оружие гражданским лицам, передает «Федеральное агентство новостей». В частности, речь шла об автоматах Калашникова с военных складов, передает Пятый канал. Помимо этого, Запад помогает Украине поставками иностранного вооружения, часть которого уничтожается российскими войсками, а часть — уходит на черный рынок. Причина проведения спецоперации на Украине — участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. ВС РФ демилитаризируют и денацифицируют территорию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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