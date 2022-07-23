Британцы призвали Украину провести учет оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели британской газеты Daily Mail возмутились после сообщения о том, что ракеты, поставляемые Украине, могут оказаться на черном рынке. Они заявили, что нельзя предоставлять оружие Украине.

«Скажите американцам, чтобы не беспокоились о своих ракетах HIMARS. Российские военные уже несколько штук купили у украинцев за смешные деньги, и уже разбирают», — отметил Ан206.

«Просто проведите исследование продаж оружия на Украине, там все видно. Частные автомобили и небольшие грузовики стоят на границе Польши, забирая оружие без проверки. Судя по всему Америка заботится только о своих ракетах HIMARS, поскольку они идут с наблюдателями», — заявил пользователь с ником «верхний загон».

«Украинцам не терпелось разграбить инфраструктуру и вооружение после распада Советского Союза. Честные украинцы уже уехали из этой страны», — считает Hatred73. «Никогда нельзя „давать“ Украине оружие. Это должен был быть долг, который нужно было погасить позже. Во Второй Мировой войне США снабжали Европу по ленд-лизу, оплата за который еще не закончилась. Зачем отдавать самым коррумпированным в Европе?» — возмутился пользователь с ником Worktop.

Многие пользователи отметили, что не удивлены происходящим. «Я сказал в самом начале, когда услышал, что все отправляют туда высокотехнологичные ракеты с плеча, что они будут украдены и проданы», — высказался PaulKersey200. «Я думал, что это произойдет», — написал Billyd. RocketJSquirrel заявил, что Украина обязана провести учет всего оружия.

Сообщения о том, что поставляемое Украине вооружение можно купить на черном рынке появились еще в июне, сообщает телеканал 360. Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявил, что ВСУ не умеют пользоваться западным оружием и продают его. О контрабанде иностранного оружия с Украины также сообщил представитель Европола Ян Оп Ген Орт, передает RT. В Пентагоне не поверили в эти заявления. Страны Запада снабжают Украину оружием в связи со спецоперацией РФ на Украине.

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