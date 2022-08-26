Депутат ГД Лисовский заявил об угрозе дефицита жестяных крышек

Производители детского питания будут вынуждены уйти в простой, если решение не будет найдено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Белая жесть не производится в стране, а ее поставки из Европы усложняет санкционное давление на Россию со стороны Запада. Если в ближайшем бедующем альтернатива не будет найдена, то ряд отечественных производителей детского питания окажутся под угрозой. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский.

«Так называемая белая жесть, к сожалению, в России не производится, она является сырьем для изготовления крышек для многих продуктов питания, в частности, для детского. Ряд заводов-производителей будут вынуждены остановиться, если не будет найдена альтернатива», — рассказал Лисовский изданию РБК, сообщение опубликовано на сайте.

Депутат направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просит увеличить господдержку производства жести в РФ. По данным СМИ, в письме Сергей Лисовский также рекомендует проработать вопрос «развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными».

Ранее URA.RU писало, что из-за санкций, введенных западом, качество сервисных центров по ремонту техники в Кургане может уменьшиться в связи с уходом мировых брендов электроники из РФ. Причина кроется в дефиците комплектующих.

Из-за агрессивной санкционной политики, направленной на подрыв экономики РФ, многие крупные товаропроизводители были вынуждены покинуть российский рынок. При этом они недополучили десятки млрд долларов США. Убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании.