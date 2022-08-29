В Екатеринбурге ребенок получил в детском саду два перелома

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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
Мальчик упал во время игр в группе и получил серьезную травму Фото:

Пятилетний житель Екатеринбурга сломал руку в двух местах во время игр в детском саду. Его мама уже написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента.

«Мне вывели ребенка, у него висела кисть. Воспитатель сразу сказала: «Ой, Маргарита Сергеевна (мама пострадавшего — прим. ред.), сами понимаете, я тут забегалась. Оказалось, два перелома со смещением. Врач говорит, эта беда может остаться на всю жизнь», — рассказала мама пострадавшего ребенка Маргарита Симонова «Четвертому каналу».

В городском департаменте образования начали проверку по факту случившегося. Екатеринбурженка же написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответа не поступило.

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Пятилетний житель Екатеринбурга сломал руку в двух местах во время игр в детском саду. Его мама уже написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента. «Мне вывели ребенка, у него висела кисть. Воспитатель сразу сказала: «Ой, Маргарита Сергеевна (мама пострадавшего — прим. ред.), сами понимаете, я тут забегалась. Оказалось, два перелома со смещением. Врач говорит, эта беда может остаться на всю жизнь», — рассказала мама пострадавшего ребенка Маргарита Симонова «Четвертому каналу». В городском департаменте образования начали проверку по факту случившегося. Екатеринбурженка же написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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