В Екатеринбурге ребенок получил в детском саду два перелома

Мальчик упал во время игр в группе и получил серьезную травму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятилетний житель Екатеринбурга сломал руку в двух местах во время игр в детском саду. Его мама уже написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента.

«Мне вывели ребенка, у него висела кисть. Воспитатель сразу сказала: «Ой, Маргарита Сергеевна (мама пострадавшего — прим. ред.), сами понимаете, я тут забегалась. Оказалось, два перелома со смещением. Врач говорит, эта беда может остаться на всю жизнь», — рассказала мама пострадавшего ребенка Маргарита Симонова «Четвертому каналу».

В городском департаменте образования начали проверку по факту случившегося. Екатеринбурженка же написала заявление в полицию, чтобы силовики проверили обстоятельства инцидента. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответа не поступило.