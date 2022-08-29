В ХМАО чиновница устроила собеседование на английском языке

Жительница Урая пожаловалась губернатору ХМАО на чиновницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Урая Дарья Скондакова написала жалобу губернатору Югры Наталье Комаровой на то, что ей устроили собеседование при трудоустройстве в городскую администрацию на английском языке. Кроме того, как утверждает девушка, она получила нелестные комментарии о нынешнем месте работы в сети магазинов парфюмерии и косметики.

«Я проходила собеседование у начальника управления образования и молодежной политики администрации Урая Ларисы Зайцевой на должность специалиста-эксперта. Мне сразу было сказано, что у меня самоуверенное резюме, и ей просто стало интересно посмотреть на меня. После чего начала со мной разговаривать на английском языке, спрашивать о теме дипломной работы. Я отвечала на все вопросы, но видела только то, что мне в лицо открыто смеются», — рассказала Скондакова URA.RU.

Закончив тюменский вуз, жительница Урая получила диплом о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление», но на данный момент работает в магазине парфюмерии и косметики. По ее словам, Зайцеву возмутило нынешнее место работы Скондаковой. «Вчера прокладками торговала, а сегодня ко мне на собеседование пришла», — якобы заявила чиновница.

Скондакова направила жалобу в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой с требованием проверить компетентность Зайцевой. В мэрии Урая на запрос журналиста агентства ответили, что данное обращение поступило в администрацию города. «Оно будет рассмотрено в установленном законом порядке», — заключили в администрации.