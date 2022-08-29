В Кургане обсуждают приезд сына бизнес-омбудсмена при Путине

В Кургане ожидают приезд президента «Деловой России» Павла Титова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган с рабочим визитом планирует приехать президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Он является сыном уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников из сферы бизнеса.

«В Кургане ждут президента „Деловой России“ Павла Титова. Он собирается приехать 31 августа», — сказал инсайдер. «Титов приезжает, чтобы встретиться с местным бизнес-сообществом, пообщаться и проверить работу регионального отделения „Деловой России“. Возможно, что предприниматель посетит ряд индустриальных парков. Вероятно, что заглянет и на предприятие „Темпер“, которое принадлежит руководителю курганского отделения организации Сергею Доронину», — сказал другой источник.

Дозвониться до общественной организации «Деловая Россия», чтобы получить официальный комментарий, не удалось. По указанным на сайте номерам никто не ответил. Руководитель регионального отделения «Деловой России» Сергей Доронин в телефонном разговоре с корреспондентом не стал раскрывать подробности приезда Павла Титова.

Российский предприниматель и общественник Павел Титов окончил бизнес-школу в Лондоне. Работал в американских и голландских банках. Позже стал президентом и председателем совета директоров винной компании «Абрау-Дюрсо». В 2019 году Титов был избран президентом «Деловой России». Он заменил на этом посту Алексея Репика, который возглавлял данную организацию с 2014 года.

В Кургане ожидают визит президента «Деловой России» Павла Титова Фото: «Деловая Россия»