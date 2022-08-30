В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта

Украине следует срочно возобновить переговоры с Россией, считают в СМИ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо добровольно закончить боевые действия и пойти на переговоры, чтобы выжить как суверенное государство. Об этом заявил обозреватель издания The Hill Харлан Ульман.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит принудительное прекращение огня на осуществимых условиях. [Президент Украины Владимир] Зеленский должен понять, что прекращение огня необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство», — сообщается в публикации. По мнению Ульмана, большинство поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским целей, таких как возврат освобожденных территорий, недостижимо.

«Цели Зеленского недостижимы. США и Запад часто сдерживали свою помощь, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта с Россией. Это привело к военному тупику, который может стать постоянным или перерасти в замороженный конфликт. И маловероятно, что Украина получит необходимые средства для создания эффективного общевойскового наступательного потенциала», — говорится в статье.

Автор отметил, что поставки энергоносителей будут оказывать все большее политическое влияние на отношения Европы и НАТО с Россией с приближением зимы. В связи с этим западная военная помощь ВСУ встает под вопрос, пояснил он.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи для ВСУ и ввели беспрецедентные санкции против России.

С начала операции обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин, как и глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.