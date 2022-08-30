Врач Маркова назвала правила питания для подготовки детей к школе

30 августа 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Домашний завтрак очень важен для поднятия иммунитета школьника, считает Галина Маркова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы ребенку хватало сил на учебу и борьбу с вирусами, он должен придерживаться режима дня — в одно и тоже время ложиться спать, вставать, есть. Обязательно завтракать, до 16.00 употреблять простые углеводы, в частности сладкое, на ужин не есть красное мясо. Такие основные правила в беседе с URA.RU перечислила врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова. «Для ребенка, идущего в школу, самое главное — это режим дня. В одно время вставать, ложиться спать. А также в одно и то же кушать, чтобы вовремя вырабатывались необходимые ферменты и на пищеварение затрачивалось меньше энергии. Тогда организм экономит больше сил, чтобы справляться с нагрузками, заболеваемостью. Нельзя выходить на улицу, не позавтракав дома, хотя бы сладкий горячий чай с чем-нибудь. Потому что когда мы кушаем, в крови увеличивается количество лейкоцитов и у организма повышается защитная функция. Это, особенно в холодное время года, помогает ребенку, идущему в школу или садик, бороться с инфекциями», — объяснила Галина Маркова. По словам педиатра, до 16.00 ученикам полезно есть сладкое. «В первой половине дня у школьника идет активная деятельность, тратится много энергии, на те же уроки физкультуры, поэтому здесь важны углеводы, даже простые. То есть допустимо сладкое с более-менее качественным составом. Во второй половине дня, после 16.00, быстрые углеводы желательно уже не применять. И чтобы на ужин не было красного мяса. Лучше курочка, либо рыбка. Потому что красное мясо должно переваривается 6-8 часов и, соответственно, у ребенка будут проблемы со сном. А сон важен», — подчеркнула Маркова. Врач отметила, что у ребенка в рационе питания должен быть холестерин. «Обязательно насыщенные жиры — это холестерин животного происхождения и ненасыщенные, то есть растительного. В рационе их должно быть примерно 50 на 50. Холестерин особенно важен в период полового созревания, потому что это построение мембран, гормоны. А в осенний период в том числе для поддержания иммунитета, чтобы в межсезонье была низкая заболеваемость. Чтобы хватало сил на учебную деятельность, в рационе питания доложен быть белок, где-то 1,5 грамма на килограмм. Если ребенок занимается спортом, то 2 грамма на килограмм. Ну и конечно не нужно забывать про микрофлору человека. На этом завязано достаточно много обменных процессов. Поэтому помним о клетчатке, это овощи, фрукты», — подытожила она. Ранее психолог, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра рассказала, как подготовить ребенка к школе после летних каникул. Родители должны следовать четырем моделям: биологической, психологической, социальной и духовной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы ребенку хватало сил на учебу и борьбу с вирусами, он должен придерживаться режима дня — в одно и тоже время ложиться спать, вставать, есть. Обязательно завтракать, до 16.00 употреблять простые углеводы, в частности сладкое, на ужин не есть красное мясо. Такие основные правила в беседе с URA.RU перечислила врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова. «Для ребенка, идущего в школу, самое главное — это режим дня. В одно время вставать, ложиться спать. А также в одно и то же кушать, чтобы вовремя вырабатывались необходимые ферменты и на пищеварение затрачивалось меньше энергии. Тогда организм экономит больше сил, чтобы справляться с нагрузками, заболеваемостью. Нельзя выходить на улицу, не позавтракав дома, хотя бы сладкий горячий чай с чем-нибудь. Потому что когда мы кушаем, в крови увеличивается количество лейкоцитов и у организма повышается защитная функция. Это, особенно в холодное время года, помогает ребенку, идущему в школу или садик, бороться с инфекциями», — объяснила Галина Маркова. По словам педиатра, до 16.00 ученикам полезно есть сладкое. «В первой половине дня у школьника идет активная деятельность, тратится много энергии, на те же уроки физкультуры, поэтому здесь важны углеводы, даже простые. То есть допустимо сладкое с более-менее качественным составом. Во второй половине дня, после 16.00, быстрые углеводы желательно уже не применять. И чтобы на ужин не было красного мяса. Лучше курочка, либо рыбка. Потому что красное мясо должно переваривается 6-8 часов и, соответственно, у ребенка будут проблемы со сном. А сон важен», — подчеркнула Маркова. Врач отметила, что у ребенка в рационе питания должен быть холестерин. «Обязательно насыщенные жиры — это холестерин животного происхождения и ненасыщенные, то есть растительного. В рационе их должно быть примерно 50 на 50. Холестерин особенно важен в период полового созревания, потому что это построение мембран, гормоны. А в осенний период в том числе для поддержания иммунитета, чтобы в межсезонье была низкая заболеваемость. Чтобы хватало сил на учебную деятельность, в рационе питания доложен быть белок, где-то 1,5 грамма на килограмм. Если ребенок занимается спортом, то 2 грамма на килограмм. Ну и конечно не нужно забывать про микрофлору человека. На этом завязано достаточно много обменных процессов. Поэтому помним о клетчатке, это овощи, фрукты», — подытожила она. Ранее психолог, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра рассказала, как подготовить ребенка к школе после летних каникул. Родители должны следовать четырем моделям: биологической, психологической, социальной и духовной.