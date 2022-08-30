Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Россия готова выполнять обязательства по поставкам газа, заявил Песков Фото:

Россия не планирует закрывать проект «Северный поток — 1», его приостановка связана со сложностями в обслуживании и ремонте газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет. Это относится к сфере иррациональных действий европейцев, которые трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится дорого платить простым гражданам», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

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Россия не планирует закрывать проект «Северный поток — 1», его приостановка связана со сложностями в обслуживании и ремонте газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет. Это относится к сфере иррациональных действий европейцев, которые трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится дорого платить простым гражданам», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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