Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока»

30 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Россия готова выполнять обязательства по поставкам газа, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия не планирует закрывать проект «Северный поток — 1», его приостановка связана со сложностями в обслуживании и ремонте газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет. Это относится к сфере иррациональных действий европейцев, которые трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится дорого платить простым гражданам», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

Россия не планирует закрывать проект «Северный поток — 1», его приостановка связана со сложностями в обслуживании и ремонте газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет. Это относится к сфере иррациональных действий европейцев, которые трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится дорого платить простым гражданам», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.