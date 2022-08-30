В Челябинске пьяная компания палками избила садоводов

Избитую женщину пришлось доставить за помощью к медикам
Пьяные жители Челябинска избила палками чету садоводов. Как сообщила пресс-служба охранного предприятия «Варяг», происшествие произошло в садовом товариществе «Тракторосад».
«Пьяная компания 29 августа палками избила чету садоводов. Все произошло в СНТ Тракторосад 29 августа. Женщину после этого нападения с травмой головы увезла бригада медиков», — отметили в паблике охранного предприятия во «ВКонтакте».
Помогла тревожная кнопка в доме. По сигналу на место ЧП прибыли бойцы «Варяга». Драчунов скрутили и передали в руки представителей правоохранительных органов.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»