В Перми бизнесмен дал взятку за аренду площади в детской больнице

Бизнесмен очень хотел открыть буфет в детской клинической больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский бизнесмен ради победы в государственном аукционе предложил конкурентам деньги за отказ от участия. За 300 тысяч рублей он был намерен получить право аренды помещения под буфет в краевой детской клинической больнице, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.

«Представители второй стороны не захотели преступать закон и обратились в полицию. Владелец пермского предприятия общественного питания „Клевер“ был задержан после передачи денежных средств. В судебном заседании нарушитель вину признал», — сообщается на сайте.

Предприниматель был осужден по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Его обязали выплатить уголовный штраф в размере одного миллиона рублей. Приставы взыскали с мужчины необходимую сумму.