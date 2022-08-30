30 августа 2022

В Перми бизнесмен дал взятку за аренду площади в детской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, буфет, администрация екатеринбурга, сладости, кондитерские изделия
Бизнесмен очень хотел открыть буфет в детской клинической больнице Фото:

Пермский бизнесмен ради победы в государственном аукционе предложил конкурентам деньги за отказ от участия. За 300 тысяч рублей он был намерен получить право аренды помещения под буфет в краевой детской клинической больнице, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.

«Представители второй стороны не захотели преступать закон и обратились в полицию. Владелец пермского предприятия общественного питания „Клевер“ был задержан после передачи денежных средств. В судебном заседании нарушитель вину признал», — сообщается на сайте.

Предприниматель был осужден по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Его обязали выплатить уголовный штраф в размере одного миллиона рублей. Приставы взыскали с мужчины необходимую сумму.

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Пермский бизнесмен ради победы в государственном аукционе предложил конкурентам деньги за отказ от участия. За 300 тысяч рублей он был намерен получить право аренды помещения под буфет в краевой детской клинической больнице, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края. «Представители второй стороны не захотели преступать закон и обратились в полицию. Владелец пермского предприятия общественного питания „Клевер“ был задержан после передачи денежных средств. В судебном заседании нарушитель вину признал», — сообщается на сайте. Предприниматель был осужден по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Его обязали выплатить уголовный штраф в размере одного миллиона рублей. Приставы взыскали с мужчины необходимую сумму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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