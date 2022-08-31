Власти Екатеринбурга обещали восполнить дефицит учителей в школах

Глава департамента отметил, что кадровый дефицит удается преодолеть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В школах Екатеринбурга не хватает преподавателей общеобразовательных учреждений. Острую кадровую проблему планируют решить до октября текущего года. С таким заявлением выступил глава департамента образования администрации города Константин Шевченко во время брифинга на официальном портале столицы Урала.

«У нас сейчас работают более 8,5 тыс. учителей. Конечно, есть дефицит, который мы перекрываем за счет совместительства. Однако традиционно к 1 октября ситуация выравнивается, и все школы будут обеспечены кадрами», — заявил Шевченко.

Ранее агентство писало, что на начало 2021/2022 учебного года вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях Свердловской области насчитывается несколько сотен. Только за период с 1- 15 августа было обновлено порядка 600 вакансий на позицию учителей в школах региона.