Полицейские Челябинской области к 1 сентября подготовили праздничный видеоролик для всех школьников, студентов и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, видеоклип сделали на музыкальную композицию Игоря Крутого и государственного деятеля, поэтессы Джахан Поллыевой «Гимн российского движения школьников».
«В клипе проникновенно поют о большой стране, больших мечтах участники трех вокальных коллективов: детского и взрослого составов ансамблей Культурного центра регионального Главка МВД и общеобразовательной школы №47 им. В. Пустового. Песню сопровождают кадры школьной жизни, творческих и спортивных занятий, патриотических мероприятий», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что идеи для клипа черпали в традиционных приметах Дня знаний: взволнованных детях и их родителях, белых бантах в косичках у девочек, светлых рубашках у мальчиков, красивых букетах. Сотрудники полиции региона пожелали всем успешной учебы, больших достижений в спорте, творчестве, науке.
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