30 августа 2022

Челябинские полицейские к 1 сентября сняли проникновенный клип. Видео

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Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, шарик, день знаний, школа, здравствуй школа, первое сентября, воздушный шар, учебный год
Сотрудники полиции пожелали всем удачи в новом учебном году Фото:

Полицейские Челябинской области к 1 сентября подготовили праздничный видеоролик для всех школьников, студентов и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, видеоклип сделали на музыкальную композицию Игоря Крутого и государственного деятеля, поэтессы Джахан Поллыевой «Гимн российского движения школьников».

«В клипе проникновенно поют о большой стране, больших мечтах участники трех вокальных коллективов: детского и взрослого составов ансамблей Культурного центра регионального Главка МВД и общеобразовательной школы №47 им. В. Пустового. Песню сопровождают кадры школьной жизни, творческих и спортивных занятий, патриотических мероприятий», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что идеи для клипа черпали в традиционных приметах Дня знаний: взволнованных детях и их родителях, белых бантах в косичках у девочек, светлых рубашках у мальчиков, красивых букетах. Сотрудники полиции региона пожелали всем успешной учебы, больших достижений в спорте, творчестве, науке.

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Полицейские Челябинской области к 1 сентября подготовили праздничный видеоролик для всех школьников, студентов и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, видеоклип сделали на музыкальную композицию Игоря Крутого и государственного деятеля, поэтессы Джахан Поллыевой «Гимн российского движения школьников». «В клипе проникновенно поют о большой стране, больших мечтах участники трех вокальных коллективов: детского и взрослого составов ансамблей Культурного центра регионального Главка МВД и общеобразовательной школы №47 им. В. Пустового. Песню сопровождают кадры школьной жизни, творческих и спортивных занятий, патриотических мероприятий», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что идеи для клипа черпали в традиционных приметах Дня знаний: взволнованных детях и их родителях, белых бантах в косичках у девочек, светлых рубашках у мальчиков, красивых букетах. Сотрудники полиции региона пожелали всем успешной учебы, больших достижений в спорте, творчестве, науке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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