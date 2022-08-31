У Запорожской АЭС уничтожили дрон-камикадзе. Видео

31 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Части сбитого беспилотника являются техникой польского производства Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Пятый канал. «Накануне визита миссии МАГАТЭ в Энергодар в окрестностях Запорожской АЭС снова сбили дрон-камикадзе. Это произошло примерно час назад», — сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Корреспондент также добавил, что части беспилотника упали рядом с дорогой на въезде к предприятию. Судя по фрагментам, речь идет о технике польского производства. Ранее на Запорожской атомной электростанции был предотвращен теракт. Задержали группу украинских диверсантов, которые готовили взрыв ЗАЭС. До этого снаряд ВСУ попал в Запорожскую атомную электростанцию.

Российские военные сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Пятый канал. «Накануне визита миссии МАГАТЭ в Энергодар в окрестностях Запорожской АЭС снова сбили дрон-камикадзе. Это произошло примерно час назад», — сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Корреспондент также добавил, что части беспилотника упали рядом с дорогой на въезде к предприятию. Судя по фрагментам, речь идет о технике польского производства. Ранее на Запорожской атомной электростанции был предотвращен теракт. Задержали группу украинских диверсантов, которые готовили взрыв ЗАЭС. До этого снаряд ВСУ попал в Запорожскую атомную электростанцию.