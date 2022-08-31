Части сбитого беспилотника являются техникой польского производства
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Пятый канал.
«Накануне визита миссии МАГАТЭ в Энергодар в окрестностях Запорожской АЭС снова сбили дрон-камикадзе. Это произошло примерно час назад», — сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
Корреспондент также добавил, что части беспилотника упали рядом с дорогой на въезде к предприятию. Судя по фрагментам, речь идет о технике польского производства.
Ранее на Запорожской атомной электростанции был предотвращен теракт. Задержали группу украинских диверсантов, которые готовили взрыв ЗАЭС. До этого снаряд ВСУ попал в Запорожскую атомную электростанцию.
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