У Запорожской АЭС уничтожили дрон-камикадзе. Видео

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Части сбитого беспилотника являются техникой польского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Пятый канал.

«Накануне визита миссии МАГАТЭ в Энергодар в окрестностях Запорожской АЭС снова сбили дрон-камикадзе. Это произошло примерно час назад», — сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Корреспондент также добавил, что части беспилотника упали рядом с дорогой на въезде к предприятию. Судя по фрагментам, речь идет о технике польского производства.

Ранее на Запорожской атомной электростанции был предотвращен теракт. Задержали группу украинских диверсантов, которые готовили взрыв ЗАЭС. До этого снаряд ВСУ попал в Запорожскую атомную электростанцию.

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Российские военные сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Пятый канал. «Накануне визита миссии МАГАТЭ в Энергодар в окрестностях Запорожской АЭС снова сбили дрон-камикадзе. Это произошло примерно час назад», — сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Корреспондент также добавил, что части беспилотника упали рядом с дорогой на въезде к предприятию. Судя по фрагментам, речь идет о технике польского производства. Ранее на Запорожской атомной электростанции был предотвращен теракт. Задержали группу украинских диверсантов, которые готовили взрыв ЗАЭС. До этого снаряд ВСУ попал в Запорожскую атомную электростанцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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