МО РФ: украинский снаряд попал в Запорожскую АЭС

Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Снаряд Вооруженных сил Украины попал в Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.



«Один украинский снаряд вчера попал в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов. Радиационная обстановка в норме», — сообщает ведомство.

Ранее силы ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. В ближайшие дни на территории Запорожской АЭС ожидается прибытие миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и надеются, что она состоится, «как и было согласовано».