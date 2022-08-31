МО РФ: украинский снаряд попал в Запорожскую АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снаряд Вооруженных сил Украины попал в Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Один украинский снаряд вчера попал в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов. Радиационная обстановка в норме», — сообщает ведомство.

Ранее силы ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. В ближайшие дни на территории Запорожской АЭС ожидается прибытие миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и надеются, что она состоится, «как и было согласовано».

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Снаряд Вооруженных сил Украины попал в Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Один украинский снаряд вчера попал в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов. Радиационная обстановка в норме», — сообщает ведомство. Ранее силы ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. В ближайшие дни на территории Запорожской АЭС ожидается прибытие миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и надеются, что она состоится, «как и было согласовано».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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