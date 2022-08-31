Рогов: украинские диверсанты попытались взорвать Запорожскую АЭС

Украинские диверсанты попытались взорвать Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили взрыв электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», — приводит слова Рогова РИА «Новости». Он уточнил, что данный факт в очередной раз подчеркивает «террористическую сущность» нынешнего режима Киева.

Ранее снаряд Вооруженных сил Украины вновь попал в Запорожскую атомную электростанцию. Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую АЭС в связи с тем, что Россия освободила приазовскую часть Запорожской области от ВСУ в ходе спецоперации, которую начала 24 февраля. Вместе с регионом от ВСУ и нацбатов была освобождена и ЗАЭС.