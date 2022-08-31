Школы, расположенные у украинской границы, переводят на дистант

31 августа 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

15 приграничных с Украиной школ РФ перейдут на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах введут дистанционное обучение. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал он. Данное решение было принято во время заседания антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, а также глав муниципальных образований, чьи населенные пункты находятся в приграничной зоне с Украиной. Ранее сообщалось, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. Тогда в Белгородской области приняли решение закрыть школы и детские сады, которые расположены в пяти километрах от приграничной зоны с Украиной. Также школы приграничных районов Курской области было решено перевести на дистанционное обучение, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.

С 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах введут дистанционное обучение. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал он. Данное решение было принято во время заседания антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, а также глав муниципальных образований, чьи населенные пункты находятся в приграничной зоне с Украиной. Ранее сообщалось, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. Тогда в Белгородской области приняли решение закрыть школы и детские сады, которые расположены в пяти километрах от приграничной зоны с Украиной. Также школы приграничных районов Курской области было решено перевести на дистанционное обучение, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.