Школы, расположенные у украинской границы, переводят на дистант

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15 приграничных с Украиной школ РФ перейдут на дистанционное обучение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах введут дистанционное обучение. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал он. Данное решение было принято во время заседания антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, а также глав муниципальных образований, чьи населенные пункты находятся в приграничной зоне с Украиной.

Ранее сообщалось, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. Тогда в Белгородской области приняли решение закрыть школы и детские сады, которые расположены в пяти километрах от приграничной зоны с Украиной. Также школы приграничных районов Курской области было решено перевести на дистанционное обучение, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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С 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах введут дистанционное обучение. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал он. Данное решение было принято во время заседания антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, а также глав муниципальных образований, чьи населенные пункты находятся в приграничной зоне с Украиной. Ранее сообщалось, что в России закроют школы и детсады на границе с Украиной. Тогда в Белгородской области приняли решение закрыть школы и детские сады, которые расположены в пяти километрах от приграничной зоны с Украиной. Также школы приграничных районов Курской области было решено перевести на дистанционное обучение, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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