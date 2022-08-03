В России закроют школы и детсады на границе с Украиной

В Белгородской области некоторых детей отправят в другие школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области закроют школы и детские сады, которые расположены в пяти километрах от приграничной зоны с Украиной. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, детей отправят в учреждения, которые определят муниципальные власти. Меры не затронут населенные пункты Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка, там школы и детские сады будут работать в привычном формате.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные регионы РФ. В Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Ранее ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Белгорода и Курска, пишет RT.