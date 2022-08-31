Жителей ЯНАО не пустят на встречу к Корчевникову и Бутману

Лично с Борисом Корчевниковым (на фото) смогут пообщаться только работники культуры и образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Нового Уренгоя просили властей ЯНАО проводить больше культурных мероприятий, поэтому администрация пригласила в город народного артиста России Игоря Бутмана и журналиста Бориса Корчевникова. Однако лично встретиться со звездами смогут только работники культуры и образования — для остальных сделают онлайн-трансляцию, сообщили URA.RU в мэрии.

«Завтра в Новом Уренгое стартуют „Ямальские встречи“. Гостями станут народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер Борис Корчевников. Идея проекта зародилась по итогам ежегодной поездки губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по региону. Жители просили больше событий культурной жизни с участием знаменитых деятелей культуры. Общение будет в формате свободного диалога», — написал в своем telegram-канале глава Андрей Воронов.

В администрации агентству уточнили, что лично с гостями жители встретиться не смогут. «Игорь Бутман и Борис Корчевников пообщаются с работниками сферы культуры и образования. Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция. Присоединиться к ней можно завтра в 18.00», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новый Уренгой приедут звезда сериала «Кадетство», журналист Борис Корчевников и известный саксофонист Игорь Бутман. Идея проекта «Ямальские встречи» заключалась в том, чтобы жители могли лично встречаться с известными деятелями культуры и общаться.