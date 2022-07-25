Корчевников и Бутман посетят Новый Уренгой

Жители Нового Уренгоя смогут пообщаться со звездами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для жителей Нового Уренгоя проведут встречи звезда сериала «Кадетство» и ведущий программ на телеканале «Россия 1» Борис Корчевников, а также известный во всем мире российский саксофонист Игорь Бутман. Об этом сообщается на официальном сайте властей региона.

«Стала известна дата старта проекта „Ямальские встречи“. Первая встреча проекта состоится 2 сентября в Новом Уренгое, где гостями станут народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер Борис Корчевников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идея для проекта, в котором жители Ямала смогли бы встречаться с извечными личностями и общаться с ними, родилась после поездки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по региону. «К главе региона обратилась жительница города Губкинского с просьбой почаще приглашать ведущих представителей культуры и искусства нашей страны <…>. Дмитрий Артюхов поддержал данную инициативу и выступил идейным вдохновителем проекта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что приезд знаменитостей в Новый Уренгой положит начало череде подобных встреч по всему региону. Ранее сообщалось, что в эти выходные жителей Салехарда ожидает выступление звезды нулевых — Никиты Малинина.