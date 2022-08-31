31 августа 2022

В Тюмени произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

В Тюмени в массовом ДТП на перекрестке улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, пешеходный переход, аварийный комиссар, дтп, авария, аварком
В результате столкновения пострадали люди Фото:

В массовом ДТП в Тюмени на пересечении улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«На перекрестке улиц Интернациональная и Парковая столкнулись три автомобиля из-за нарушения очередности проезда. В результате двое взрослых людей получили ушибы. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются», — передает пресс-служба.

Очевидцы происшествия делятся фотографиями в социальных сетях. «Перекресток улиц Парковая и Интернациональная. На месте скорая и ДПС», — указал анонимный автор фотографий, опубликованных в группе «Авто Тюмень. ДТП».

Массовое ДТП в Тюмени с пострадавшими

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В массовом ДТП в Тюмени на пересечении улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «На перекрестке улиц Интернациональная и Парковая столкнулись три автомобиля из-за нарушения очередности проезда. В результате двое взрослых людей получили ушибы. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются», — передает пресс-служба. Очевидцы происшествия делятся фотографиями в социальных сетях. «Перекресток улиц Парковая и Интернациональная. На месте скорая и ДПС», — указал анонимный автор фотографий, опубликованных в группе «Авто Тюмень. ДТП».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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