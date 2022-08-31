В Тюмени в массовом ДТП на перекрестке улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей

В результате столкновения пострадали люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В массовом ДТП в Тюмени на пересечении улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«На перекрестке улиц Интернациональная и Парковая столкнулись три автомобиля из-за нарушения очередности проезда. В результате двое взрослых людей получили ушибы. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются», — передает пресс-служба.

Очевидцы происшествия делятся фотографиями в социальных сетях. «Перекресток улиц Парковая и Интернациональная. На месте скорая и ДПС», — указал анонимный автор фотографий, опубликованных в группе «Авто Тюмень. ДТП».