В результате столкновения пострадали люди
В массовом ДТП в Тюмени на пересечении улиц Интернациональная и Парковая пострадали двое людей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
«На перекрестке улиц Интернациональная и Парковая столкнулись три автомобиля из-за нарушения очередности проезда. В результате двое взрослых людей получили ушибы. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются», — передает пресс-служба.
Очевидцы происшествия делятся фотографиями в социальных сетях. «Перекресток улиц Парковая и Интернациональная. На месте скорая и ДПС», — указал анонимный автор фотографий, опубликованных в группе «Авто Тюмень. ДТП».
Массовое ДТП в Тюмени с пострадавшими
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»