Таможенники задержали пермячку в аэропорту "Большое Савино" из-за незадекларированной иконки-талисмана

Иконки нельзя перевозить без декларации. Девушка этого не знала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Перми задержали на таможне в аэропорту из-за того, что у нее в сумочке был талисман — небольшая иконка. Пермячку, которая собиралась лететь в Турцию, отвели в комнату досмотра, икону изъяли и составили протокол о возбуждении административного дела. Кристина (имя изменено) рассказала URA.RU подробности.

«Эта иконка, запакованная в коробку и скотч, была со мной в Китае, Корее и, конечно, Турции. Мы вылетали из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Владивостока. Я без нее не летала никогда. Не связано с религиозным, но она — мое успокоительное. Я держу ее в руках при взлете и посадке», — пояснила URA.RU Кристина.

А в аэропорту Перми все пошло иначе: инспектор спросил, есть ли у нее с собой иконы. Девушка честно ответила, что есть. После ее отвели в комнату досмотра и задержали на два часа. Кристина написала объяснительную, а дальше ждала, когда составят протокол. Туристке повезло, что ее самолет на море тоже задержали.

Иконку изъяли и отправили на экспертизу. Спустя полтора месяца Кристине сообщили, что иконка представляет культурную ценность и вывозить ее без декларации нельзя. «Сейчас снова протоколы, административка, будет суд, какой-то штраф. За мою иконку! Я ее не продавать вывозила, а отдыхать и купаться в море. Я правда не знала, что иконки нельзя с собой. Но, понимаю, что закон есть закон, буду платить. Оказалось, что стоимость ее — 2500 рублей», — рассказала пермячка.

В отношении девушки возбудили административное дело по двум статьям: за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов на вывоз товаров из Российской Федерации. Кристине грозит штраф — предварительно около пяти тысяч рублей. Вернут иконку или нет — пока неизвестно.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка задержали при получении посылки с наркотиками из Испании. Оказалось, что в посылке был гашиш.

Вот так выглядит иконка. Она очень маленькая Кристина