29 августа 2022

Пермяка задержали при получении посылки с наркотиками из Испании

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, посылки, почта росии
Пермяк получил на почте посылку с наркотиками из Испании Фото:

Пермские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гашиш пытались отправить по почте.

«Во время получения посылки из Испании, пермские таможенники совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 30-летнего мужчину. Почтовым отправлением пермяку прислали около полкилограмма наркотиков», — рассказали в пресс-службе пермской таможни.

По результатам проведенной экспертизы, оказалось, что в посылке был гашиш. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.

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Пермские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гашиш пытались отправить по почте. «Во время получения посылки из Испании, пермские таможенники совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 30-летнего мужчину. Почтовым отправлением пермяку прислали около полкилограмма наркотиков», — рассказали в пресс-службе пермской таможни. По результатам проведенной экспертизы, оказалось, что в посылке был гашиш. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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