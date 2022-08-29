Пермяка задержали при получении посылки с наркотиками из Испании

30 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Пермяк получил на почте посылку с наркотиками из Испании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гашиш пытались отправить по почте. «Во время получения посылки из Испании, пермские таможенники совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 30-летнего мужчину. Почтовым отправлением пермяку прислали около полкилограмма наркотиков», — рассказали в пресс-службе пермской таможни. По результатам проведенной экспертизы, оказалось, что в посылке был гашиш. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.

Пермские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гашиш пытались отправить по почте. «Во время получения посылки из Испании, пермские таможенники совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали 30-летнего мужчину. Почтовым отправлением пермяку прислали около полкилограмма наркотиков», — рассказали в пресс-службе пермской таможни. По результатам проведенной экспертизы, оказалось, что в посылке был гашиш. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.