Афиша Дня нефтяника в ХМАО: выступления Чичериной, Мити Фомина и "Фабрики"

День нефтяника в городах ХМАО будут отмечать 3 и 4 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ХМАО на выходных 3 и 4 сентября ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности состоится сразу несколько крупных праздничных мероприятий. URA.RU составило подробную афишу для крупных городов по информации местных властей, а также нефтяных компаний-организаторов.

Сургут

«Юлия Чичерина и рок-группа „Крематорий“ выступят в Сургуте 3 сентября на Центральной площади. Звезды выйдут на сцену в 19:00. Закончится вечер праздничным салютом в 21:30», — сообщили в «Газпром трансгаз Сургут».

На следующий день, 4 сентября, на площади стадиона «Центральное ядро» в 18:30 выступят барабанщики «Давлет Хан шоу», а также группы «Годжи» и «Город Лета». «В 21:30 состоится концерт с участием группы „Dabro“ из Екатеринбурга, а в 22:05 начнется фейерверк», — сообщили в «Сургутнефтегазе».

Нефтеюганск

На День города и День нефтяника, 3 сентября, в Нефтеюганске планируется концерт с участием кавер-групп и звезд российской эстрады экс-фронтмена Hi-Fi Мити Фомина, а также солисток группы «Фабрика». Музыканты начнут выступать на площади Юбилейной с 18:30. «В 22:00 на улице Набережной у памятника „Первопроходцы“ народное гуляние завершится праздничным салютом», — сообщила на своей странице «ВКонтакте», — глава города Эльвира Бугай.

Нижневартовск

Для жителей Нижневартовска на концерте ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности выступят местные творческие коллективы. «Праздник состоится 4 сентября в 20:00 на городской набережной (монумент „Флаг города“). С творческими номерами выступят артисты Дворца искусств. В 21:00 состоится фейерверк», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска.

Югорск

Вместе с Днем нефтяника в Югорске в эти выходные отметят еще и городской юбилей — 60 лет. На площади Салахова 3 сентября в 12:00 начнется «Югорский карнавал». «В программе массовое исполнение танца „Калинка“, театрализованное представление колонн, шоу-выступление ходулистов, джамперов, „живых скульптур“», — следует из программы на сайте администрации Югорска.

С 18:00 на площади Салахова начнется концерт. В пресс-службе «Газпром Трансгаз Югорска» сообщили, что на площадке выступят приглашенные музыканты из Москвы. Салют запланирован на 22:00. На следующий день, 4 сентября, праздник продолжится на лыжной базе «НОРД». Организаторы обещают уличное представление, а также профориентационную программу от нефтяников.