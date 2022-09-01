Шольц испугался прямого столкновения России с НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости избежать прямого столкновения России и НАТО

01 сентября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Шольц призвал не допустить прямой конфронтации НАТО с РФ Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО поддерживает Украину в спецоперации, но прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Эссене в ходе встречи с гражданами. «Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО», — приводит слова политика ТАСС. Как утверждает Шольц, ФРГ «тщательно взвешивает» каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу. Страны альянса активно поддерживают Киев в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия противостоит всему блоку НАТО, утверждал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что действия Вооруженных сил РФ предотвратили начало третьей мировой войны.

НАТО поддерживает Украину в спецоперации, но прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Эссене в ходе встречи с гражданами. «Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО», — приводит слова политика ТАСС. Как утверждает Шольц, ФРГ «тщательно взвешивает» каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу. Страны альянса активно поддерживают Киев в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия противостоит всему блоку НАТО, утверждал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что действия Вооруженных сил РФ предотвратили начало третьей мировой войны.