Медведев: спецоперация на Украине спасла мир от катастрофы

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XIX съезд всероссийской политической партии
Россия спасла мир от третьей мировой войны спецоперацией на Украине, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Российская специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины предотвращает начала третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ.

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Российская специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины предотвращает начала третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. Новость дополняется
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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