Россия спасла мир от третьей мировой войны спецоперацией на Украине, заявил Дмитрий Медведев
Российская специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины предотвращает начала третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ.
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