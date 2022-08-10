Кириенко заявил о войне стран НАТО с РФ на территории Украины

10 августа 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Страны НАТО поставляют на Украину военную технику и инструкторов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На данный момент против России воюет весь блок НАТО на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Мы не с Украиной воюем и уж конечно не с украинцами. Против России воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев. Киев отдал своих людей и территорию использование», — заявил он на открытии III Форума молодых политологов «Дигория». Россия начала спецоперацию на территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, для нашей страны не осталось иного выхода, было необходимо прекратить 8-летний геноцид мирных граждан Донбасса и предотвратить полномасштабное наступление Киева. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. На данный момент страны альянса поставляют множество военной техники на Украину, направляют туда инструкторов для обучения бойцов ВСУ. Помимо прочего, в рядах украинской армии насчитываются тысячи наемников из стран Запада.

На данный момент против России воюет весь блок НАТО на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Мы не с Украиной воюем и уж конечно не с украинцами. Против России воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев. Киев отдал своих людей и территорию использование», — заявил он на открытии III Форума молодых политологов «Дигория». Россия начала спецоперацию на территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, для нашей страны не осталось иного выхода, было необходимо прекратить 8-летний геноцид мирных граждан Донбасса и предотвратить полномасштабное наступление Киева. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. На данный момент страны альянса поставляют множество военной техники на Украину, направляют туда инструкторов для обучения бойцов ВСУ. Помимо прочего, в рядах украинской армии насчитываются тысячи наемников из стран Запада.