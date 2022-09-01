01 сентября 2022

Нацпарк под Златоустом вошел в топ лучших мест осенней России

Нацпарк «Таганай» под Златоустом вошел в число лучших мест для отдыха в России осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, туристы, туризм, треккинг
Эксперты сервиса продажи билетов порекомендовали Таганай для осенних поездок Фото:

Нацпарк «Таганай» в Златоусте Челябинской области вошел в топ-8 российских мест, куда следует отправиться за осенними видами. Об этом URA.RU сообщили в нацпарке со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру».

«Эксперты „Туту.ру“ выбрали восемь направлений, куда можно поехать в сентябре, чтобы полюбоваться красотой природы. Среди других локаций есть Таганай», — рассказал URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Там добавили, что конкуренцию златоустовскому нацпарку составили город Плес на Волге, родное село Сергея Есенина Константиново, Москва и Калининград. На Таганае осенью можно полюбоваться золотыми склонами Двуглавой сопки, услышать шум дождя на Семибратке и удивиться сентябрьской метели.

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Нацпарк «Таганай» в Златоусте Челябинской области вошел в топ-8 российских мест, куда следует отправиться за осенними видами. Об этом URA.RU сообщили в нацпарке со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру». «Эксперты „Туту.ру“ выбрали восемь направлений, куда можно поехать в сентябре, чтобы полюбоваться красотой природы. Среди других локаций есть Таганай», — рассказал URA.RU в пресс-службе нацпарка. Там добавили, что конкуренцию златоустовскому нацпарку составили город Плес на Волге, родное село Сергея Есенина Константиново, Москва и Калининград. На Таганае осенью можно полюбоваться золотыми склонами Двуглавой сопки, услышать шум дождя на Семибратке и удивиться сентябрьской метели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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