Нацпарк под Златоустом вошел в топ лучших мест осенней России

Нацпарк «Таганай» под Златоустом вошел в число лучших мест для отдыха в России осенью

Эксперты сервиса продажи билетов порекомендовали Таганай для осенних поездок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нацпарк «Таганай» в Златоусте Челябинской области вошел в топ-8 российских мест, куда следует отправиться за осенними видами. Об этом URA.RU сообщили в нацпарке со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру».

«Эксперты „Туту.ру“ выбрали восемь направлений, куда можно поехать в сентябре, чтобы полюбоваться красотой природы. Среди других локаций есть Таганай», — рассказал URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Там добавили, что конкуренцию златоустовскому нацпарку составили город Плес на Волге, родное село Сергея Есенина Константиново, Москва и Калининград. На Таганае осенью можно полюбоваться золотыми склонами Двуглавой сопки, услышать шум дождя на Семибратке и удивиться сентябрьской метели.