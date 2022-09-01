Тюменского школьника заставили оплачивать проезд из-за рубашки

Тюменского школьника заставили платить за проезд из-за отсутствия белой рубашки

1 сентября ПАТП Тобольска устроило акцию по бесплатному проезду для школьников, одетых в форму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске школьника заставили купить билет на автобус, несмотря на акцию по бесплатному проезду для школьников, которую местное ПАТП устроило 1 сентября. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». По словам горожан, кондуктор объяснила свое требование тем, что на ребенке не было белой рубашки.

«На остановке ''Гостиница Славянская'' вошел мальчик, лет 11. Кондуктор стала требовать от него оплатить проезд, так как на нем не было белой рубашки. Он был одет в школьные брюки и ветровку. Все пассажиры были возмущены поведением кондуктора, хотя сегодня у школьников проезд бесплатный. Кондуктор на весь автобус кричала, никого не слушая, чтобы мальчик оплатил проезд. И он оплатил», — заявила в своей публикации Нина Тренина.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «У школьников нет пропусков? Кондуктор был прав», — считает Дмитрий Кравцов. «Была же инфа по соцсетям: школьники в школьной форме, а не все подряд. И что возмущаетесь? Взяли бы и заплатили за ребенка, или что, свои денежки пожалели? А тут ПАТП облить грязью легко можете. Вот такие бессовестные», — заявил Алексей Дружинин. «Надо было запомнить имя и фамилию кондуктора, чтобы стыдно было, когда она это прочтет. И штраф дать таким работникам», — добавила Эля Гилачева.

В адрес Тобольского ПАТП направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.