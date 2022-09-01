Челябинца задержали за сексуальное насилие над потенциальной тещей

Житель Челябинска задержан за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 31-летней матери своей несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«45-летний мужчина встречался с 17-летней девушкой и пришел к ней в гости в квартиру в Советском районе Челябинска. В какой-то момент девушка пошла в магазин, а ее мужчина начал оказывать знаки внимания ее матери, но та оказала сопротивление и укусила его за половой орган. После этого мужчина ударил женщину и скрылся», — рассказал источник.
Челябинца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»