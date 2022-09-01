Челябинца задержали за сексуальное насилие над потенциальной тещей

Жителя Челябинска задержали за сексуальное насилие над матерью подруги

02 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска задержан за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 31-летней матери своей несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «45-летний мужчина встречался с 17-летней девушкой и пришел к ней в гости в квартиру в Советском районе Челябинска. В какой-то момент девушка пошла в магазин, а ее мужчина начал оказывать знаки внимания ее матери, но та оказала сопротивление и укусила его за половой орган. После этого мужчина ударил женщину и скрылся», — рассказал источник. Челябинца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

Житель Челябинска задержан за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 31-летней матери своей несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «45-летний мужчина встречался с 17-летней девушкой и пришел к ней в гости в квартиру в Советском районе Челябинска. В какой-то момент девушка пошла в магазин, а ее мужчина начал оказывать знаки внимания ее матери, но та оказала сопротивление и укусила его за половой орган. После этого мужчина ударил женщину и скрылся», — рассказал источник. Челябинца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.