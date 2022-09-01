Челябинск начинает праздновать День города

В Челябинске стартуют мероприятия ко Дню города

Первые праздничные мероприятия начнутся 3 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 сентября начнутся первые мероприятия, посвященные 286 дню рождения города. Как сообщает пресс-служба мэрии, на ближайшие выходные запланировано множество праздничных событий.

«3 сентября в 11 часов в горсаду им. А. С. Пушкина начнется масштабная творческая акция детских школ искусств Челябинска „Мы вместе!“. С 12 до 16 часов в парке им. Ю.А. Гагарина пройдет традиционный общественно-политический вернисаж „Верь в Челябинск! Верь в его будущее!“. Также в 12 часов в Никольской роще по улице Героев Танкограда начнется военно-исторический фестиваль „Уральские герои“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

В администрации города отметили, что первый день празднования завершится фестивалем водных огней. Желающие смогут запустить надписи со своими пожеланиями по Шершневскому водохранилищу.

Второй день празднования, 4 сентября, начнется с детского джазового фестиваля «Baby-Jazz. Начало мероприятия в 12 часов. Также в воскресенье жители смогут принять участие в первом областном велопараде. Во время гонки перекроют часть улиц на северо-западе города.

Празднование дня города будет идти две недели, с 3 по 18 сентября. За эти дни жителям предложили посетить 31 мероприятие. Основной день праздника назначен на 10 сентября. Поздравить челябинцев приедут Клава Кока, NILETTO, ST и Anna Asti.