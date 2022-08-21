Мэрия Челябинска обнародовала афишу ко дню города

Власти Челябинска опубликовали афишу мероприятий, которые пройдут в городе в честь празднования 286 годовщины со дня его основания. Согласно плану, праздничные мероприятия будут проходить в городе две недели, с 3 по 18 сентября. Всего ко Дню города запланировано 31 мероприятие.
Ежегодно основным днем празднования в Челябинске являются вторые выходные сентября. Вот и в этом году основная программа пройдет в субботу, 10 сентября. Празднование начнется в парке Гагарина. Там в 12 часов дня пройдет фестиваль «В ритме рока». Одновременно в парке «Дружбы» начнется праздничная программа «Мой любимый город!», а на парковке у ледовой арены «Трактор» стартует экстрим-фестиваль с мотошоу. После жителей города поздравят с праздником Клава Кока, NILETTO и ST.
В 19 часов вечера на Театральной площади для жителей выступят артисты Мариинского и Большого театров, а также приглашенная звезда Anna Asti. Празднование закончится в 22 часа. На набережной Миасса запустят праздничный салют.
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