В ЯНАО отремонтируют самый проблемный участок дороги

02 сентября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

В 2022 году приведут в порядок 253 километра дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начался ремонт самого проблемного участка дороги Пуровск — Коротчаево на региональной дороге Сургут — Салехард. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Дорожные работы идут почти на 50 километрах участка, из них 7,5 километра приведут в порядок в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. На этом отрезке дорогу делали с нуля. Еженедельно ход работ контролируют представители технического надзора дорожной дирекции, специалисты независимой организации по строительному контролю ФАУ „Росдорнии“ и представители общественных организаций», — сказано в ведомстве. На этом же участке ремонтируют три моста. Демонтированы перильные и мостовые ограждения, ведется ремонт пролетного строения и устройство водоотводных лотков. После завершения работ уложат асфальтобетонное покрытие, установят перильные и барьерные ограждения, знаки и нанесут разметку. В 2022 году приведут в порядок 253 километра дорог, в их числе 173 километра региональных и 80 километров муниципальных. Из них 17 — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало, что компания из ЯНАО получила подряд на ремонт «трассы смерти». ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым.

Начался ремонт самого проблемного участка дороги Пуровск — Коротчаево на региональной дороге Сургут — Салехард. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Дорожные работы идут почти на 50 километрах участка, из них 7,5 километра приведут в порядок в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. На этом отрезке дорогу делали с нуля. Еженедельно ход работ контролируют представители технического надзора дорожной дирекции, специалисты независимой организации по строительному контролю ФАУ „Росдорнии“ и представители общественных организаций», — сказано в ведомстве. На этом же участке ремонтируют три моста. Демонтированы перильные и мостовые ограждения, ведется ремонт пролетного строения и устройство водоотводных лотков. После завершения работ уложат асфальтобетонное покрытие, установят перильные и барьерные ограждения, знаки и нанесут разметку. В 2022 году приведут в порядок 253 километра дорог, в их числе 173 километра региональных и 80 километров муниципальных. Из них 17 — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало, что компания из ЯНАО получила подряд на ремонт «трассы смерти». ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым.