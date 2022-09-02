Источник раскрыл, почему свердловского оппозиционера Крашенинникова признали иноагентом

Свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов из-за иностранного воздействия и публикаций, наплавленных на критику политики властей России. Об этом рассказал URA.RU источник в ведомстве.
«Учитывая наличие иностранного воздействия, a также принимая во внимание политическую направленность публикаций, выражающуюся в систематической критике проводимой органами государственной власти Российской Федерации политики — предлагаем включить Крашенинникова Ф.Г. в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — приводит источник информацию из документа о внесении Крашенинникова в список.
Инсайдер отмечает, что Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала «Deutsche Welle» (признан Минюстом РФ иноагентом) и получает от него финансирование. Также отмечается, что Крашенинников является постоянным обозревателем журнала «Власть» в сетевом издании «Republic Magazine» (признан Минюстом РФ иноагентом).
Ранее URA.RU сообщало, что Крашенинников находится в Литве ровно два года. Он сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого оппозиционер получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей.
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Свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов из-за иностранного воздействия и публикаций, наплавленных на критику политики властей России. Об этом рассказал URA.RU источник в ведомстве. «Учитывая наличие иностранного воздействия, a также принимая во внимание политическую направленность публикаций, выражающуюся в систематической критике проводимой органами государственной власти Российской Федерации политики — предлагаем включить Крашенинникова Ф.Г. в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — приводит источник информацию из документа о внесении Крашенинникова в список. Инсайдер отмечает, что Крашенинников выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала «Deutsche Welle» (признан Минюстом РФ иноагентом) и получает от него финансирование. Также отмечается, что Крашенинников является постоянным обозревателем журнала «Власть» в сетевом издании «Republic Magazine» (признан Минюстом РФ иноагентом). Ранее URA.RU сообщало, что Крашенинников находится в Литве ровно два года. Он сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого оппозиционер получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей.