Екатеринбургский оппозиционер Крашенинников арестован на 7 суток

Крашенинников вторично попал под статью об оскорблении власти
Оппозиционный политолог Федор Крашенинников арестован на 7 суток. Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы.
Крашенинников нецензурно выразился в адрес российских судей. Как сообщало URA.RU, это уже повторное правонарушение такого рода, допущенное оппозиционером. Решение об административном аресте приняла судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Марина Валова.
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