22 июля 2020

Екатеринбургский оппозиционер Крашенинников арестован на 7 суток

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, крашенинников федор, бушмаков алексей
Крашенинников вторично попал под статью об оскорблении власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оппозиционный политолог Федор Крашенинников арестован на 7 суток. Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы.

Крашенинников нецензурно выразился в адрес российских судей. Как сообщало URA.RU, это уже повторное правонарушение такого рода, допущенное оппозиционером. Решение об административном аресте приняла судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Марина Валова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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