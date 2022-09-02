Аналитик нашел безопасную валюту для сбережений

03 сентября 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Рискованно хранить средства в валютах «недружественных стран» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях — наиболее безопасные валюты для сбережений россиян. Об этом сообщил старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. «Если смотреть все-таки на твердые валюты, то можно рассмотреть акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях», — заявил аналитик в интервью «Ридусу». Бирюков также отметил, что с учетом валютных ограничений и санкций, очень рискованно сейчас хранить средства в иностранных валютах, особенно, если это валюты «недружественных» стран. «С валютами „дружественных“ стран риски меньше, но там почти нет инструментов для инвестирования кроме самой валюты», — добавил эксперт. По его словам, в условиях высокой инфляции хранить капитал особенно важно в активах, предполагающих обоснованный рост капитализации за счет денежных потоков эмитентов таких активов. Отечественная валюта начала резко падать на фоне введения Западом санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждается возвращение к показателю 80 рублей за доллар.

Акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях — наиболее безопасные валюты для сбережений россиян. Об этом сообщил старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. «Если смотреть все-таки на твердые валюты, то можно рассмотреть акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях», — заявил аналитик в интервью «Ридусу». Бирюков также отметил, что с учетом валютных ограничений и санкций, очень рискованно сейчас хранить средства в иностранных валютах, особенно, если это валюты «недружественных» стран. «С валютами „дружественных“ стран риски меньше, но там почти нет инструментов для инвестирования кроме самой валюты», — добавил эксперт. По его словам, в условиях высокой инфляции хранить капитал особенно важно в активах, предполагающих обоснованный рост капитализации за счет денежных потоков эмитентов таких активов. Отечественная валюта начала резко падать на фоне введения Западом санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждается возвращение к показателю 80 рублей за доллар.