Вице-премьер РФ: власти возвращают рубль к курсу 80 за доллар

В РФ пытаются вернуть рубль к оптимальным значениям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар», — сказал Белоусов в интервью «Интерфаксу». Он отметил, что рубль как можно скорее должен вернуться к оптимальному курсу. «Могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить», — заключил первый вице-премьер.

Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что укрепление курса рубля достигло своего предела. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что курс рубля является «слишком крепким».