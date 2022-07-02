Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире

03 июля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом заявили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты. «Рубль достиг нового максимума по отношению к доллару на этой неделе, став самой эффективной валютой в мире в этом году. Через три месяца после того, как стоимость рубля упала до менее чем американского пенни на фоне самых жестких экономических санкций, наложенных на страну в современной истории, российская валюта совершила ошеломляющий поворот. Рубль подскочил на 45% по отношению к доллару с января», — говорится в статье. Подобное укрепление рубля профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал «нестандартной ситуацией». Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Евро упал до 54,55 рубля впервые с апреля 2015 года. Однако вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. В частности, остановить укрепление национальной валюты власти планируют за счет доходов от продажи газа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом заявили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты. «Рубль достиг нового максимума по отношению к доллару на этой неделе, став самой эффективной валютой в мире в этом году. Через три месяца после того, как стоимость рубля упала до менее чем американского пенни на фоне самых жестких экономических санкций, наложенных на страну в современной истории, российская валюта совершила ошеломляющий поворот. Рубль подскочил на 45% по отношению к доллару с января», — говорится в статье. Подобное укрепление рубля профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал «нестандартной ситуацией». Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Евро упал до 54,55 рубля впервые с апреля 2015 года. Однако вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. В частности, остановить укрепление национальной валюты власти планируют за счет доходов от продажи газа.