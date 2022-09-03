Премьер Венгрии нарушил политику ЕС против России ради Горбачева

Премьер-министр Венгрии Орбан попрощается с Горбачевым
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Виктор Орбан прилетит в Москву только ради прощания с Михаилом Горбачевым Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым вопреки тому, что европейские политики перестали посещать Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал Ковач в соцсети Twitter (заблокирован в России). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что им неизвестно, чем еще планирует заниматься Орбан в Москве. «Насколько нам известно, он прилетит только, чтобы попрощаться с Горбачевым», — сообщил Песков.

Прощание с Горбачевым проходит 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Мероприятие посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT. Также присутствовала певица Алла Пугачева. Ранее с бывшим президентом СССР попрощался российский лидер Владимир Путин. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Горбачев скончался с 30 на 31 августа. Политик умер после продолжительной болезни в возрасте 92 лет.

Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. После этого европейские лидеры перестали приезжать в Россию.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым вопреки тому, что европейские политики перестали посещать Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. «Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал Ковач в соцсети Twitter (заблокирован в России). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что им неизвестно, чем еще планирует заниматься Орбан в Москве. «Насколько нам известно, он прилетит только, чтобы попрощаться с Горбачевым», — сообщил Песков. Прощание с Горбачевым проходит 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Мероприятие посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT. Также присутствовала певица Алла Пугачева. Ранее с бывшим президентом СССР попрощался российский лидер Владимир Путин. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Горбачев скончался с 30 на 31 августа. Политик умер после продолжительной болезни в возрасте 92 лет. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. После этого европейские лидеры перестали приезжать в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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