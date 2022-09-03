В Москве началось прощание с Горбачевым

Похороны Михаила Горбачева пройдут 3 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве началось прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Мероприятие проходит в Доме Союзов.

Прощание с Михаилом Горбачевым проходит с 10:00 до 12:00 по московскому времени в Колонном зале Дома Союзов. Вход туда свободный. Похороны политика состоятся 3 сентября на Новодевичьем кладбище.

Горбачев умер в ночь с 30 на 31 августа после продолжительной болезни, официальная причина смерти не уточнялась, сообщает «Дни.ру». В последнее время он находился в Центральной клинической больнице. Экс-президенту СССР было 92 года. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что его похоронят рядом с женой Раисой. Ранее с ним простился президент РФ Владимир Путин, также он выразил соболезнования, передает RT. Путин не сможет присутствовать на похоронах из-за своего рабочего графика, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.