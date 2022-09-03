Медведев предрек судный день для человечества в случае распада РФ

Ядерный арсенал России является лучшей гарантией сохранения страны. Поэтому ее распад приведет человечество к судному дню. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. Эти „мечтатели“ умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — написал Медведев в своем telegram-канале.
По его словам, западные аналитики считают, что Россию нужно устранить с политического поля, пользуясь ситуацией на Украине. Лучшей гарантией сохранения России является ядерный арсенал, который остался в стране после распада СССР, высказался Медведев.
Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что антироссийские ограничения провалились. Ранее Business Insider написал, что американские аналитики ошиблись в прогнозах об экономическом спаде в России на фоне ситуации на Украине.
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