Медведев предрек судный день для человечества в случае распада РФ

03 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев объяснил, почему не будет распада России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ядерный арсенал России является лучшей гарантией сохранения страны. Поэтому ее распад приведет человечество к судному дню. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. Эти „мечтатели“ умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, западные аналитики считают, что Россию нужно устранить с политического поля, пользуясь ситуацией на Украине. Лучшей гарантией сохранения России является ядерный арсенал, который остался в стране после распада СССР, высказался Медведев. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что антироссийские ограничения провалились. Ранее Business Insider написал, что американские аналитики ошиблись в прогнозах об экономическом спаде в России на фоне ситуации на Украине.

Ядерный арсенал России является лучшей гарантией сохранения страны. Поэтому ее распад приведет человечество к судному дню. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. Эти „мечтатели“ умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, западные аналитики считают, что Россию нужно устранить с политического поля, пользуясь ситуацией на Украине. Лучшей гарантией сохранения России является ядерный арсенал, который остался в стране после распада СССР, высказался Медведев. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что антироссийские ограничения провалились. Ранее Business Insider написал, что американские аналитики ошиблись в прогнозах об экономическом спаде в России на фоне ситуации на Украине.