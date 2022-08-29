Business Insider: США ошиблись в прогнозах о крахе экономики РФ

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Американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России из-за начала спецоперации, ошиблись в расчетах. Статью об этом выпустило издание Business Insider.

«Многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в России. Шесть месяцев спустя [после начала спецоперации] они были вынуждены пересмотреть эти прогнозы», — говорится в статье.

Отмечается также, что инвестиционный банк JPMorgan прогнозировал спад российского ВВП на 35% во втором квартале этого года. Банк Goldman Sachs предсказал, что его экономика переживет самый сильный спад со времен распада СССР в 1990-х годах. Однако благодаря экспорту российских товаров, включая сырую нефть, экономика страны не потеряла позиций. Особое место в материале уделяется спросу российских потребителей на товары и разработанную Кремлем программу по снижению уровня безработицы.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Уже разрабатывается восьмой пакет санкций. Страны Балтии предложили внести в него новые ограничения, которые могут коснуться международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, руководители стран Балтии хотят, чтобы Евросоюз расширил перечень лиц и компаний из РФ, на которых будет распространяться действие санкций, уточняет Pravda.Ru.

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Американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России из-за начала спецоперации, ошиблись в расчетах. Статью об этом выпустило издание Business Insider. «Многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в России. Шесть месяцев спустя [после начала спецоперации] они были вынуждены пересмотреть эти прогнозы», — говорится в статье. Отмечается также, что инвестиционный банк JPMorgan прогнозировал спад российского ВВП на 35% во втором квартале этого года. Банк Goldman Sachs предсказал, что его экономика переживет самый сильный спад со времен распада СССР в 1990-х годах. Однако благодаря экспорту российских товаров, включая сырую нефть, экономика страны не потеряла позиций. Особое место в материале уделяется спросу российских потребителей на товары и разработанную Кремлем программу по снижению уровня безработицы. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Уже разрабатывается восьмой пакет санкций. Страны Балтии предложили внести в него новые ограничения, которые могут коснуться международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, руководители стран Балтии хотят, чтобы Евросоюз расширил перечень лиц и компаний из РФ, на которых будет распространяться действие санкций, уточняет Pravda.Ru.
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