В Екатеринбурге мать потеряла 3-летнего сына, а он катался на автобусе

Ребенок гулял во дворе один, а потом ушел оттуда
Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехлетнего сына. Она рассказала, что ребенок ушел из двора, где гулял. Обстоятельства инцидента URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Мать обратилась с заявлением о розыске. Несовершеннолетний был найден на остановке и передан законным представителям», — рассказали в полиции.
Ребенка удалось найти в тот же день благодаря горожанам, которые сообщили, что мальчик один едет в автобусе. В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
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