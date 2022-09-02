02 сентября 2022

В Екатеринбурге мать потеряла 3-летнего сына, а он катался на автобусе

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехлетнего сына
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Ребенок гулял во дворе один, а потом ушел оттуда Фото:

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехлетнего сына. Она рассказала, что ребенок ушел из двора, где гулял. Обстоятельства инцидента URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Мать обратилась с заявлением о розыске. Несовершеннолетний был найден на остановке и передан законным представителям», — рассказали в полиции.

Ребенка удалось найти в тот же день благодаря горожанам, которые сообщили, что мальчик один едет в автобусе. В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

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Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже трехлетнего сына. Она рассказала, что ребенок ушел из двора, где гулял. Обстоятельства инцидента URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Мать обратилась с заявлением о розыске. Несовершеннолетний был найден на остановке и передан законным представителям», — рассказали в полиции. Ребенка удалось найти в тот же день благодаря горожанам, которые сообщили, что мальчик один едет в автобусе. В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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