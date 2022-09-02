В Екатеринбурге раньше срока открыли важную дорогу на ЕКАД

По улице Лучистой в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга раньше срока открыли дорогу для движения автомобилистов. Теперь микрорайон напрямую связан с ЕКАД. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Орлов.
«Досрочно открыли движение по улице Лучистой в Солнечном. На протяжении более километра теперь уложено качественное дорожное полотно, две проезжие части (три и две полосы). Это хорошая новость не только для жителей молодого микрорайона, но и всего Вторчермета — Лучистая связывает его с ЕКАД», — написал Орлов. Также он напомнил, что скоро здесь появится и трамвайная линия.
Ранее строительство дороги в Солнечном оценил звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев. Он прокатился вдоль строящейся дороги на Лучистой.
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