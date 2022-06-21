Звезда «Уральских пельменей» оценил дорогу в Солнечном. Видео

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IV благотворительный хоккейный
Исаев порадовался новой дороге на юге Екатеринбурга Фото:

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев похвалил дорогу, которая проходит в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Восторженные комментарии он опубликовал в своей социальной сети.

«Едем по новой дорожке вдоль Солнечного. Тут перекрыли [дорогу], и там сейчас ее, я надеюсь, расширяют. Кра-со-та», — рассказал Исаев. Также он дополнил свое видео подписью «строителям респект».

В екатеринбургском микрорайоне Солнечном начались дорожные работы. Так, с 19 июня по 25 июля из-за реконструкции улицы Лучистой изменили схему движения автобусные маршруты № 054, 63, 53 и 077. В настоящее время земля в Солнечном принадлежит московской компании «Эталон», которая выкупила незастроенные земельные активы у «Форум-групп» Олега Черепанова.

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Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев похвалил дорогу, которая проходит в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Восторженные комментарии он опубликовал в своей социальной сети. «Едем по новой дорожке вдоль Солнечного. Тут перекрыли [дорогу], и там сейчас ее, я надеюсь, расширяют. Кра-со-та», — рассказал Исаев. Также он дополнил свое видео подписью «строителям респект». В екатеринбургском микрорайоне Солнечном начались дорожные работы. Так, с 19 июня по 25 июля из-за реконструкции улицы Лучистой изменили схему движения автобусные маршруты № 054, 63, 53 и 077. В настоящее время земля в Солнечном принадлежит московской компании «Эталон», которая выкупила незастроенные земельные активы у «Форум-групп» Олега Черепанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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