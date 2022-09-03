Кадыров заявил, что засиделся у власти

Глава Чечни Кадыров заявил, что засиделся у власти
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров рассчитывает на «бессрочный» отпуск Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он засиделся у власти и заслуживает бессрочный отпуск. Политик поделился своим мнением в соцсетях.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал Кадыров в Telegram.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он засиделся у власти и заслуживает бессрочный отпуск. Политик поделился своим мнением в соцсетях. «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал Кадыров в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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