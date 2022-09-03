Кадыров заявил, что засиделся у власти

Рамзан Кадыров рассчитывает на «бессрочный» отпуск
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он засиделся у власти и заслуживает бессрочный отпуск. Политик поделился своим мнением в соцсетях.
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал Кадыров в Telegram.
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