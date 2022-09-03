Комику Александру Гудкову грозит колония за клип «Я узкий»

Общественник Шлыков попросил Генпрокуратуру проверить комика Гудкова из-за клипа "Я узкий"

03 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Александру Гудкову грозит лишение свободы от 2 до 5 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру официальный запрос с просьбой возбудить уголовное дело против комика Александра Гудкова из-за его пародии на патриотический клип. Об этом общественник сообщил корреспонденту URA.RU. «Наши эксперты увидели [в клипе Гудкова „Я узкий“] попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов. Это побудило нас обратиться в СК РФ для правовой оценки», — пояснил Шлыков. Причиной недовольства стал видеоклип Гудкова «Я узкий», опубликованный на YouTube-канале «Чикен Карри». По словам Шлыкова, ролик является пародией на патриотическую песню артиста Ярослава Дронова «Я русский». Из документа, приведенного telegram-каналом Mash, следует, что деятели общественного комитета «Гражданский комитет России» полагают, что ролик «может содержать умысел унижения достоинства по национальному признаку, унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам». В связи с этим Шлыков обратился к главе СК РФ Александу Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В случае вынесения приговора комику грозит штраф 500 тысяч рублей либо заключение под стражу сроком от 2 до 5 лет.

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру официальный запрос с просьбой возбудить уголовное дело против комика Александра Гудкова из-за его пародии на патриотический клип. Об этом общественник сообщил корреспонденту URA.RU. «Наши эксперты увидели [в клипе Гудкова „Я узкий“] попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов. Это побудило нас обратиться в СК РФ для правовой оценки», — пояснил Шлыков. Причиной недовольства стал видеоклип Гудкова «Я узкий», опубликованный на YouTube-канале «Чикен Карри». По словам Шлыкова, ролик является пародией на патриотическую песню артиста Ярослава Дронова «Я русский». Из документа, приведенного telegram-каналом Mash, следует, что деятели общественного комитета «Гражданский комитет России» полагают, что ролик «может содержать умысел унижения достоинства по национальному признаку, унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам». В связи с этим Шлыков обратился к главе СК РФ Александу Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В случае вынесения приговора комику грозит штраф 500 тысяч рублей либо заключение под стражу сроком от 2 до 5 лет.