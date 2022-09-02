Три тысячи челябинцев запустили водяные фонарики в Шершни

В Челябинске ко Дню города прошел фестиваль водяных фонариков

Фестиваль водных огней прошел на Шершнях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Порядка трех тысяч челябинцев запустили водяные фонарики на фестивале «Челябинск загадывает желания». Мероприятие проходило в районе городского пляжа на Шершневском водохранилище.

«К сожалению, из-за усиления ветра до 8,5 метров в секунду полноценный запуск водных огней не получился. В общей сложности праздник посетили порядка трех тысяч челябинцев и на пляже царила отличная атмосфера», — сообщили в пресс-службе администрации города.

После завершения фестиваля акватория пляжа была очищена от фонариков, добавили в мэрии. Мероприятие было приурочено к празднованию 286-летия Челябинска, которое продлится две недели. Воскресенье, 4 сентября, начнется с детского джазового фестиваля «Baby-Jazz». В этот же день состоится первый областной велопарад.

Празднование дня города будет идти с 3 по 18 сентября. За эти дни горожане смогут посетить 31 мероприятие. Основной день праздника назначен на 10 сентября. Поздравить челябинцев приедут Клава Кока, NILETTO, ST и Anna Asti.