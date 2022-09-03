В США взбесились из-за ада, в который их загнала борьба с Россией

Американский правозащитник Барака: в США взбесились из-за ада, в который их загнал Байден
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
В США заявили, что Байден превратил жизнь американцев в ад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ.

Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака. «Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ. Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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