Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ.
Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.
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Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака. «Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ. Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.