В США взбесились из-за ада, в который их загнала борьба с Россией Американский правозащитник Барака: в США взбесились из-за ада, в который их загнал Байден 03 сентября 2022 в 23:04 Размер текста - 17 + В США заявили, что Байден превратил жизнь американцев в ад Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака. «Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ. Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей. Американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Об этом в Twitter (заблокирован в России) сообщил американский правозащитник Аджаму Барака. «Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал он. Барака возмутился, почему за это должен расплачиваться американский народ. Ранее американцы оказались недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов. Они обвинили НАТО в развитии конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям