Американцы восхитились РФ, обвинив в конфликте на Украине Зеленского и НАТО

Breitbart News: американцы недовольны решением Байдена выделить Киеву 13,7 млрд долларов

03 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден вновь запросил 13,7 миллиардов долларов для помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден вновь запросил 13,7 миллиардов долларов для помощи Украине. Американские читатели новостного сайта Breitbart News оказались против данного решения президента и высказали недовольство в комментариях. При этом они положительно высказались про Россию и обвинили в конфликте на Украине главу Киева Владимира Зеленского и НАТО. Пользователь Ritchie Valee, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что понимает позицию президента РФ Владимира Путина. «Если бы я был на месте Путина, я бы расширился до границы с НАТО, прежде чем позволил бы НАТО расшириться до своих границ, проникнув и подчинив себе самую коррумпированную страну в регионе… Украину. Если Путин возьмет Украину, то будет граничить с пятью странами НАТО. Не знаю, чего еще ожидал мир?» — задался вопросом он. Его поддержал и читатель с ником Peppapigfan. «Этот конфликт начал Зеленский и явно проиграл. Я не могу винить Путина за желание взять самую коррумпированную из всех наций в мире и превратить ее во что-то немного лучшее», — отметил комментатор. Пользователь под никнеймом Jay Campbell, в свою очередь, высказался по поводу решения Байдена потратить более десяти миллиардов долларов на помощь Киеву. «Я думал, что это Америка пыталась истощить Россию в финансовом отношении. А получается-то наоборот!» — подытожил он. С ним согласился и читатель pinkypup. «Украина это Россия. США нечего совать свой нос в этот конфликт. Просто банда приспешников Байдена решила отмыть себе много долларов, отправив их на Украину», — подчеркнул пользователь. Ранее американцы разгневались из-за лжи про Украину. Они недовольны масштабом военных поставок Запада в страну. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. США и страны Запада активно оказывают помощь Зеленскому. Например, с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден вновь запросил 13,7 миллиардов долларов для помощи Украине. Американские читатели новостного сайта Breitbart News оказались против данного решения президента и высказали недовольство в комментариях. При этом они положительно высказались про Россию и обвинили в конфликте на Украине главу Киева Владимира Зеленского и НАТО. Пользователь Ritchie Valee, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что понимает позицию президента РФ Владимира Путина. «Если бы я был на месте Путина, я бы расширился до границы с НАТО, прежде чем позволил бы НАТО расшириться до своих границ, проникнув и подчинив себе самую коррумпированную страну в регионе… Украину. Если Путин возьмет Украину, то будет граничить с пятью странами НАТО. Не знаю, чего еще ожидал мир?» — задался вопросом он. Его поддержал и читатель с ником Peppapigfan. «Этот конфликт начал Зеленский и явно проиграл. Я не могу винить Путина за желание взять самую коррумпированную из всех наций в мире и превратить ее во что-то немного лучшее», — отметил комментатор. Пользователь под никнеймом Jay Campbell, в свою очередь, высказался по поводу решения Байдена потратить более десяти миллиардов долларов на помощь Киеву. «Я думал, что это Америка пыталась истощить Россию в финансовом отношении. А получается-то наоборот!» — подытожил он. С ним согласился и читатель pinkypup. «Украина это Россия. США нечего совать свой нос в этот конфликт. Просто банда приспешников Байдена решила отмыть себе много долларов, отправив их на Украину», — подчеркнул пользователь. Ранее американцы разгневались из-за лжи про Украину. Они недовольны масштабом военных поставок Запада в страну. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. США и страны Запада активно оказывают помощь Зеленскому. Например, с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов.