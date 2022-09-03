Американцы восхитились РФ, обвинив в конфликте на Украине Зеленского и НАТО

Президент США Джо Байден вновь запросил 13,7 миллиардов долларов для помощи Украине. Американские читатели новостного сайта Breitbart News оказались против данного решения президента и высказали недовольство в комментариях. При этом они положительно высказались про Россию и обвинили в конфликте на Украине главу Киева Владимира Зеленского и НАТО.
Пользователь Ritchie Valee, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что понимает позицию президента РФ Владимира Путина. «Если бы я был на месте Путина, я бы расширился до границы с НАТО, прежде чем позволил бы НАТО расшириться до своих границ, проникнув и подчинив себе самую коррумпированную страну в регионе… Украину. Если Путин возьмет Украину, то будет граничить с пятью странами НАТО. Не знаю, чего еще ожидал мир?» — задался вопросом он.
Его поддержал и читатель с ником Peppapigfan. «Этот конфликт начал Зеленский и явно проиграл. Я не могу винить Путина за желание взять самую коррумпированную из всех наций в мире и превратить ее во что-то немного лучшее», — отметил комментатор. Пользователь под никнеймом Jay Campbell, в свою очередь, высказался по поводу решения Байдена потратить более десяти миллиардов долларов на помощь Киеву. «Я думал, что это Америка пыталась истощить Россию в финансовом отношении. А получается-то наоборот!» — подытожил он. С ним согласился и читатель pinkypup. «Украина это Россия. США нечего совать свой нос в этот конфликт. Просто банда приспешников Байдена решила отмыть себе много долларов, отправив их на Украину», — подчеркнул пользователь.
Ранее американцы разгневались из-за лжи про Украину. Они недовольны масштабом военных поставок Запада в страну.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. США и страны Запада активно оказывают помощь Зеленскому. Например, с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов.
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Президент США Джо Байден вновь запросил 13,7 миллиардов долларов для помощи Украине. Американские читатели новостного сайта Breitbart News оказались против данного решения президента и высказали недовольство в комментариях. При этом они положительно высказались про Россию и обвинили в конфликте на Украине главу Киева Владимира Зеленского и НАТО. Пользователь Ritchie Valee, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что понимает позицию президента РФ Владимира Путина. «Если бы я был на месте Путина, я бы расширился до границы с НАТО, прежде чем позволил бы НАТО расшириться до своих границ, проникнув и подчинив себе самую коррумпированную страну в регионе… Украину. Если Путин возьмет Украину, то будет граничить с пятью странами НАТО. Не знаю, чего еще ожидал мир?» — задался вопросом он. Его поддержал и читатель с ником Peppapigfan. «Этот конфликт начал Зеленский и явно проиграл. Я не могу винить Путина за желание взять самую коррумпированную из всех наций в мире и превратить ее во что-то немного лучшее», — отметил комментатор. Пользователь под никнеймом Jay Campbell, в свою очередь, высказался по поводу решения Байдена потратить более десяти миллиардов долларов на помощь Киеву. «Я думал, что это Америка пыталась истощить Россию в финансовом отношении. А получается-то наоборот!» — подытожил он. С ним согласился и читатель pinkypup. «Украина это Россия. США нечего совать свой нос в этот конфликт. Просто банда приспешников Байдена решила отмыть себе много долларов, отправив их на Украину», — подчеркнул пользователь. Ранее американцы разгневались из-за лжи про Украину. Они недовольны масштабом военных поставок Запада в страну. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. США и страны Запада активно оказывают помощь Зеленскому. Например, с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов.